Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев

ЛОНДОН, 17 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Москва сохранила позицию второго самого дорогого города Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев. Российская столица уступает по этому показателю лишь Лондону, говорится в рейтинге, распространенном в среду консалтинговым агентством ECA International.

По результатам исследования, стоимость аренды четырехкомнатной квартиры (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в одном из лучших районов Москвы составляет в среднем $5081 в месяц. Аналогичная квартира в центре британской столицы обойдется в $6648.

Первая пятерка рейтинга не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. На третьем месте Цюрих ($4673), на четвертом Женева ($4555), на пятом - Стамбул ($3951). В первую десятку также вошли Киев ($3402), Париж ($3383), Дублин ($3311), Амстердам ($3242) и Стокгольм ($3177). Позиция Санкт-Петербурга за год также не изменилась - он занимает 13-ю строчку рейтинга.

Гонконг - мировой лидер

Если рассматривать ситуацию в мировом масштабе, то Москва, стоимость аренды в которой в 2012 году была самой высокой в Европе и четвертой в мире, опустилась на одну строчку. При этом российская столица продолжает находиться в первой десятке, замыкая ее.

Дороже всего аренда жилья в мире обходится иностранцам, приезжающим в Гонконг. Квартира с указанными выше параметрами обойдется там в среднем в $10461.

В десятку вошли также Нью-Йорк, Токио, Порт-Морсби, Лондон, Сан-Франциско, Луанда , Шанхай и Майами. Санкт- Петербург в глобальном рейтинге занимает 82-ю строчку.

Стабилизация российского рынка

Эксперт ECA International по вопросам размещения Алек Смит в интервью ТАСС отметил, что стоимость аренды жилья в двух крупнейших российских городах резко упала из-за оттока иностранцев после ухудшения отношений РФ с Западом и падения нефтяных цен. "Стоимость аренды в Москве и Санкт- Петербурге уменьшалась с 2014 года, а самая заметная коррекция цен произошла в 2015 году, - сказал Смит. - В тот год оба города испытали на себе значительное падение спроса по мере того, как иностранные специалисты в большом количестве покидали их после введенных против России санкций и затяжного падения цен на нефть".

Аналитик отмечает, что сейчас темпы падения стоимости аренды замедляются, а рынок стабилизируется. "Цены на аренду продолжали падать в крупнейших городах России в 2016 и 2017 годах, однако скорость падения существенно замедлилась. В ситуации, когда нефтяные цены медленно восстанавливаются, царящее на рынке настроение позволяет предположить, что рынок аренды жилья как в Москве, так и в Санкт-Петербурге стабилизировался, а цены на аренду будут более стабильными в ближайшие годы", - рассказал Смит.