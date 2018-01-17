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"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, крадущий сообщения из WhatsApp для Android

Экономика и бизнес
17 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Кроме того, вредоносная программа позволяет злоумышленникам узнавать логины, пароли и номера карт жертв

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус Skygofree, который шпионит за пользователями Android. Вредоносное ПО может записывать разговоры, читать и красть sms, а также сообщения из WhatsApp и события из календаря, говорится в сообщении компании.

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Кроме того, вирус позволяет подключать устройства к сетям Wi-Fi, которые также контролируются злоумышленниками, чтобы собирать и анализировать трафик жертвы: посещенные сайты, логины, пароли и номера карт.

"У него полно разных функций, в том числе есть и уникальные, которые мы больше нигде не встречали. Например, он умеет отслеживать местоположение устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат. На практике это значит, что злоумышленники могут начать прослушивать окружение жертвы, скажем, когда она входит в офис или в гости к знакомому финансовому директору", - отмечают эксперты.

Вирус Skygofree, по данным компании, распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, на которых пользователям предлагается установить "ускоритель интернет-подключения". Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщают, что этот вирус существует с 2014 года и постоянно совершенствуется, однако обнаружен он был только в конце 2017 года.

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