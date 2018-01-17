Власти Москвы намерены применить сингапурские технологии в управлении кадрами

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Власти Москвы намерены использовать передовой опыт сингапурского института ITE Education Services в системе управления кадрами. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в рамках Гайдаровского форума.

"Правительство Москвы намерено применить сингапурские технологии в управлении кадрами. Одно из основных направлений - подготовка молодых специалистов в сфере инновационных отраслей", - сказал Черемин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнёр Гайдаровского форума.