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Власти Москвы намерены применить сингапурские технологии в управлении кадрами

Экономика и бизнес
17 января, 14:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова

По словам главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, приоритетным направлением является подготовка молодых специалистов в сфере инновационных отраслей

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МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Власти Москвы намерены использовать передовой опыт сингапурского института ITE Education Services в системе управления кадрами. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в рамках Гайдаровского форума.

"Правительство Москвы намерено применить сингапурские технологии в управлении кадрами. Одно из основных направлений - подготовка молодых специалистов в сфере инновационных отраслей", - сказал Черемин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнёр Гайдаровского форума.

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