Греф не верит в возможность привлечения в госорганы финтех-специалистов с рынка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не верит в возможность привлечения в госорганы специалистов по цифровым технологиям из-за "ужасного дефицита" таких кадров на рынке.

Об этом Греф заявил в ходе Гайдаровского форума в ответ на реплику первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, которая назвала нехватку квалифицированных сотрудников одним из основных препятствий внедрения финансовых технологий и предложила госорганам, в том числе ЦБ, искать лучшие кадры на рынке.

"Я согласен с тем, что сказала Ольга Николаевна. Не согласен с тем, как она предлагает цифровизовывать. Я пессимист в части возможности привлечения лучших кадров с рынка в государственные органы. Вы и еще такого рода продвинутые люди, которые пришли в госорганы с рынка, - это, скорее, исключение из правил. Такого качества люди, как вы, как те, которые сидят на этой панели, в госорганах нужны не тысячи, а десятки тысяч", - сказал Греф.

По его словам, сложно представить, чтобы госорганы вдруг наполнились десятками тысяч специалистов, которые имеют опыт макропроцессов.

"Я могу в течение суток "коротенько" рассказать, что такое цифровизовывать крупную компанию. Цифровизовывать государство - это гигантская проблема. Наша система образования не готовит необходимого количества кадров, их нам не хватает. Мы создаем гигантские инфраструктуры переподготовки. Мы кооперируемся с вузами, чтобы пытаться создавать там новые кафедры, готовим себе специалистов. Их ужасный дефицит, - рассказал глава Сбербанка. - Если на этот рынок труда выйдет еще и государство - всем будет очень тяжело. В первую очередь государству, потому что там есть очень тяжелые материальные ограничения".

Он подчеркнул, что в подготовку специалистов нужно "втянуть бизнес".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно- практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.