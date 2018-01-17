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ЦБ обеспокоен "эффектом виагры" в отношении криптовалют

Экономика и бизнес
17 января, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Первый зампред ЦБ РФ пояснил, что криптовалюты создавали как платежное средство для глобального рынка, а получили "шикарную платформу для финансовой пирамиды"

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Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Банк России обеспокоен "эффектом виагры" в отношении криптовалют, которые стали платформой для финансовой пирамиды, хотя создавались для других целей.

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Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Нас беспокоит "эффект виагры". Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В результате получили нечто другое. (В отношении криптовалют) нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получилось другое", - сказал Швецов.

Сейчас криптовалюты рассматриваются покупателями скорее, как инвестиция, а не как средство платежа, отметил Швецов.

"Это абсолютно ажиотажный спрос не как на средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже. Это в чистом виде получилась инвестиционная история. Хорошо, что мы об этом думаем, но совершенно точно регуляторы не будут делать ничего, что способствовало бы росту этих пирамид", - добавил Швецов.

Потребительские свойства криптовалют могут быть утрачены в результате их попадания под налоговое регулирование и законодательство по защите от отмывания доходов, добавил он. В этом случае криптовалюты "уйдут с арены, потому что их потребительские свойства перестанут интересовать покупателей".

 

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