Губернатор Прикамья: налоговая политика не должна быть инструментом выравнивания регионов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выравнивание регионов, которое присутствует в системе межбюджетных отношений, не должно проходить за счет налоговой политики. Такое мнение в ходе "Гайдаровского форума" высказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Мне кажется, не надо ставить перед налоговой политикой цели выравнивания регионов. У нас сейчас императив выравнивания, с моей точки зрения, чересчур присутствует в системе межбюджетных отношений. Все-таки неравенство - это ресурс для развития", - сказал он.

При этом Решетников отметил, что необходимо развивать вмененные системы налогообложения. По его словам, такие проекты, как торговый сбор и патент на работу для мигрантов, получились успешными. "Мне кажется, нам нужно дальше продолжать эти вещи для легализации малого бизнеса, самозанятых и так далее", - заметил губернатор.

Он также предложил дать больше самостоятельности субъектам в развитии налоговых инструментов. "Давайте попробуем две-три схемы. Собственно, торговый сбор и курортный сбор и были такими попытками и попытки успешные", - пояснил Решетников, добавив, что субъектам необходимо давать возможности реализовывать разные модели.

Еще одним важным аспектом, по словам губернатора Пермского края, является анализ эффективности налоговых льгот, при этом резкие изменения в налоговой системе могут только навредить. "Невынужденных изменений сегодня делать не надо, проблема у нас не в налоговой системе, а в эффективности бюджетных расходов. Мы точно можем за эти деньги получить иной уровень социальных услуг, совсем иной уровень эффективности расходов", - отметил Решетников.

"Когда мы начинаем менять налоговую систему, фокус автоматически уйдет с бюджетных расходов на все эти изменения. Мне кажется, как идем очень аккуратно, точечно в изменениях, так и надо идти, с учетом каких-то предложений, которые я сказал, а основные задачи ставить в логике бюджетных расходов", - резюмировал губернатор.

Индивидуальные налоги

В свою очередь врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что в перспективе налоговая система не только в России, но и в мире будет развиваться по пути индивидуализации.

"Еще десять лет назад постановка этого вопроса <...> показалась бы ересью и бессмыслицей, потому что считалось, что налоговая система должна быть универсальная, ровная, для всех создавать равные условия. Но с тех пор в мире, в основном, тенденция почти в каждой отрасли экономики, промышленности - индивидуализация. Разворот не вообще к потребителю, а к человеку, сегодня все пытаются достучаться до конкретного человека", - сказал он.