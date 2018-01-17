Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КС уточнил, как штрафовать юрлица за нарушения в сфере страховых взносов

Экономика и бизнес
17 января, 14:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, января. /ТАСС

Суд отреагировал на заявление ООО "Проект", пожаловавшегося на начисление штрафа по утратившим с 1 января 2017 года нормам закона "О страховых взносах..."

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Конституционного суда Российской Федерации

Здание Конституционного суда Российской Федерации

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Конституционный суд России уточнил, что наказывать юрлица, совершившие до 2017 года правонарушения в сфере страховых взносов, следует не по утратившим силу с 1 января 2017 года нормам закона "О страховых взносах…", а по Налоговому кодексу, куда была перенесена ответственность за эти правонарушения. Исключениями должны быть только те случаи, когда ответственность в тогда действовавших, а ныне утративших силу нормах была мягче, чем предусмотрена сейчас, говорится в постановлении, опубликованном на сайте КС.

"Применение части 1 статьи 46 федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд… " с 1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо только в том случае, если размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации. В ином случае применению к соответствующим деяниям подлежит пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в постановлении.

В своем решении КС РФ отметил, что если после того, как правонарушение совершено, ответственность за него устранена или смягчена, то судам следует руководствоваться обновленными нормами. Прежние документы могут применяться только в том случае, если ответственность, предусмотренная в них на момент проступка, была ниже, чем сейчас.

Поводом для рассмотрения в КС стала жалоба ООО "Проект". Компания получила штраф за несвоевременное предоставление отчетности в Пенсионный фонд. При этом представители компании указали в жалобе, что штраф был начислен в соответствии с нормой закона "О страховых взносах…", утратившей силу с 1 января 2017 года, хотя, по их мнению, должен был рассчитываться из норм Налогового кодекса, где наказание за этот проступок мягче. В результате компания обратилась в КС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
3
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
4
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама