КС уточнил, как штрафовать юрлица за нарушения в сфере страховых взносов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Конституционный суд России уточнил, что наказывать юрлица, совершившие до 2017 года правонарушения в сфере страховых взносов, следует не по утратившим силу с 1 января 2017 года нормам закона "О страховых взносах…", а по Налоговому кодексу, куда была перенесена ответственность за эти правонарушения. Исключениями должны быть только те случаи, когда ответственность в тогда действовавших, а ныне утративших силу нормах была мягче, чем предусмотрена сейчас, говорится в постановлении, опубликованном на сайте КС.

"Применение части 1 статьи 46 федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд… " с 1 января 2017 года к деяниям, совершенным до этой даты, допустимо только в том случае, если размер штрафа меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации. В ином случае применению к соответствующим деяниям подлежит пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в постановлении.

В своем решении КС РФ отметил, что если после того, как правонарушение совершено, ответственность за него устранена или смягчена, то судам следует руководствоваться обновленными нормами. Прежние документы могут применяться только в том случае, если ответственность, предусмотренная в них на момент проступка, была ниже, чем сейчас.

Поводом для рассмотрения в КС стала жалоба ООО "Проект". Компания получила штраф за несвоевременное предоставление отчетности в Пенсионный фонд. При этом представители компании указали в жалобе, что штраф был начислен в соответствии с нормой закона "О страховых взносах…", утратившей силу с 1 января 2017 года, хотя, по их мнению, должен был рассчитываться из норм Налогового кодекса, где наказание за этот проступок мягче. В результате компания обратилась в КС.