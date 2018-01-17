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Смоленская область получит 243 млн руб. на инфраструктуру промпарка "Феникс"

Экономика и бизнес
17 января, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В пресс-службе администрации Смоленской области добавили, что все работы должны завершиться в первом квартале 2019 года

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит 243 млн руб. на завершение строительства промышленного парка "Феникс" в Смоленске, сообщили в среду в пресс-службе администрации Смоленской области.

"По итогам конкурсного отбора по предоставлению субсидий из федерального бюджета на создание инфраструктуры промышленных парков Смоленская область в 2018 году получит 243 млн рублей. Это позволит завершить строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка "Феникс" в Смоленске", - говорится в сообщении.

С учетом средств областного бюджета общий объем финансирования работ составит более 300 млн руб. В прошлом году федеральный бюджет выделил региону на строительство парка 140 млн руб., сообщают в пресс-службе.

Все работы должны завершиться в первом квартале 2019 года: будут построены автодорога, основная трансформаторная подстанция, водозабор, очистные сооружения, говорится в сообщении.

Пока заявку на размещение в "Фениксе" подал один резидент - группа компаний "Алвид", которая будет выпускать различные типы алюминиевого профиля для строительной отрасли. Запланированный объем инвестиций в этот проект составляет 424 млн руб.

В парке "Феникс" предполагается размещать предприятия металлообработки и деревообработки, приборостроения, мебельной и пищевой промышленности. Предполагается, что резиденты промпарка будут ежегодно платить более 4,5 млрд руб. налогов. Смоленская область претендует на получение средств и на развитие промпарка "Сафоново", который сосредоточит у себя производства по выпуску композитных материалов.

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