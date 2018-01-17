МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минфин поддерживает идею использования крипторубля в трансграничных расчетах, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Вопрос, на котором стоит сейчас сфокусироваться, это использование электронных денег, крипторубля в трансграничных расчетах. Расчеты с нашими ведущими торговыми партнерами, хотя бы странами бывшего СССР, могли бы производиться не в иностранной валюте, а в электронных рублях", - сказал он.

ЦБ РФ рассматривает возможность введения наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщала ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Введение национальной цифровой валюты ЦБ не кажется целесообразным, неоднократно заявляли в ЦБ.