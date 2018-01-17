В ЦБ отметили отсутствие спроса на крипторубль

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Появление крипторубля в обозримом будущем маловероятно, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Гайдаровском форуме.

"Я придерживаюсь мнения, что пока спрос на криптовалюты связан в значительной степени с обходом регулирования. Понятно, что регулятор не может себе позволить выпустить крипторубль, который будет позволять обходить регулирование. Поэтому я не вижу спроса на крипторубль, поэтому вряд ли (его появление в России. - прим. ТАСС)", - заявил он.

Представители ЦБ ранее неоднократно заявляли, что введение национальной цифровой валюты нецелесообразно. При этом замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что крипторубль может быть использован при трансграничных расчетах.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.