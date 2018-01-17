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Саратовское предприятие начало модернизацию крупнейшей ТЭЦ на Чукотке

Экономика и бизнес
17 января, 15:41 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 17, января. /ТАСС

Пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики Чукотской области Владимир Комаров отметил, что затраты на газификацию ТЭЦ окупятся за пять лет

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САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Саратовский завод "Газаппарат" начал установку оборудования для модернизации крупнейшей на Чукотском полуострове тепловой электростанции - Анадырской. Экономия от перехода на газ составит более 100 млн рублей в год, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.

"Саратовское предприятие поставило и начало установку оборудования для модернизизации ТЭЦ на Чукотке, в частности, на объекте будет установлен газораспределительный пункт (ГРП). Экономия от перехода на газ составит более 100 млн рублей в год. Затраты на газификацию ТЭЦ полностью окупятся в течение пяти ближайших лет", - сказал Комаров.

Он добавил, что ГРП спроектирован с учетом климатических особенностей местности и приспособлен к эксплуатации в условиях Крайнего Севера, отдельные модули газораспределительного пункта будут дополнительно утеплены. Кроме того, оборудование оснащено системой автоматизированного управления: свои функции оно будет выполнять практически автономно, а контроль над технологическим процессом может осуществляться извне.

Оборудование с производственной базы "Газаппарат" поставлялось на Чукотку по морю, а зимой - самолетами и вертолетами. Общая стоимость проекта составила 25,6 млн рублей.

АО "Газаппарат" - одно из крупнейших в России предприятий по производству промышленного газового оборудования. Предприятие было основано более 70 лет назад.

Анадырская ТЭЦ была построена в 1986 году и более 30 лет использовала в качестве топлива бурый уголь. Сегодня ее установленная электрическая мощность составляет 56 МВт, а тепловая - 140 Гкал/ч. В год она вырабатывает 72 млн. кВт/ч электроэнергии и 146 тыс. Гкал тепла. Перевод станции на газ позволит сократить расходы на ее обслуживание и увеличить производительность.

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