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Продажи продукции "Кубань-Вино" в 2017 году выросли на 4%

Экономика и бизнес
17 января, 15:42 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 17, января. /ТАСС

При этом, как сообщили в компании, в течение года было произведено продукции на 1,3% меньше, чем годом ранее

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КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Компания "Кубань-Вино" (входит в один из крупнейших в РФ винных холдингов "Ариант") произвела в 2017 году 4 млн декалитров вина - на 1,3% меньше, чем годом ранее. При этом объем продаж вырос на 4% благодаря реализации премиальных вин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"За 2017 год наши продажи составили 55,5 млн бутылок с учетом переходящего остатка предыдущего года, по факту в 2016 году было продано - 53,4 млн бутылок. Итого прирост по продажам в 2017 году составил 4%, в основном - за счет премиального сегмента: если в 2016 году было продано 15,7 млн единиц сегмента "премиум", то в 2017 - 17,7 млн единиц. Прирост в абсолютных цифрах по этому сегменту составил 13%", - рассказала собеседница.

Она отметила, что в минувшем году компания вышла на новый экспортный рынок - V Международном экспортном форуме подписано соглашение, благодаря которому в ближайшее время начнутся поставки кубанского вина в Индию. Ранее сообщалось, что на 2018 год есть договоренность об отправке 10 контейнеров - это более 100 тыс. бутылок.

Уточняется, что в 2017 году произведено 56,5 млн бутылок вина (4 млн декалитров) против 56,8 млн бутылок (4,06 млн декалитров) годом ранее.

Компания "Ариант" - один из крупнейших агропромышленных холдингов России, в который входят агрофирма и винный холдинг - компания "Кубань-Вино". Винная компания имеет три производственные площадки в городе Темрюк, станицах Старотитаровская и Тамань c суммарной производственной мощностью около 10,6 тыс. декалитров в год. В холдинг также входит агрофирма "Южная", которая владеет 7,8 тыс. га плодоносящих виноградников на Таманском полуострове и под Анапой.

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