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Силуанов: объем средств в ФНБ достигнет 7% ВВП не ранее 2019 года

Экономика и бизнес
17 января, 15:59 дата обновления: 17 января, 16:02 UTC+3

Министр финансов отметил, что в 2018 году ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы при сохранении текущей конъюнктуры около 3% ВВП

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) достигнет порога в 7% ВВП, после которого средства фонда могут вкладываться в инфраструктурные проекты, не ранее 2019 года. Такое мнение высказал журналистам министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

"В этом году мы ожидаем дополнительные нефтегазовые доходы при сохранении текущей конъюнктуры около 3% ВВП. Получается 3,5% ВВП (средств, которые уже есть в ФНБ - прим. ред.), и еще 3% ВВП, если сохранится конъюнктура, если не будет ограничений, не будет оттока капитала. В любом случае, 7% порога мы с вами достигнем не в этом году, в лучшем случае в следующем", - сказал министр.

Он напомнил, что сейчас объем средств ФНБ составляет 4,5 трлн рублей, что составляет примерно 5% ВВП, 1,5% из этих средств инвестированы. "Таким образом, у нас не задействованные средства ФНБ составляют 3,5% ВВП", - добавил министр.

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