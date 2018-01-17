Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Антонов" обвинил правительство Украины в попытках усложнить развитие авиастроения

Экономика и бизнес
17 января, 22:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС

Концерн вынужден в одиночку бороться со многими проблемами, говорится в опубликованном пресс-службой "Антонова" открытом письме

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Государственное предприятие "Антонов", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", обвинило правительство Украины в отсутствии должной поддержки авиастроения в стране и попытках усложнить его работу.

"У государственного предприятия "Антонов" существует немало проблем, с которыми оно вынуждено бороться в одиночку. Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения", - говорится в открытом письме, которое опубликовала в среду пресс-служба предприятия.

В нем также отмечается, что Гройсман и правительство вместо обещанного еще в 2016 году запуска серийного производства пассажирских самолетов "предлагает изъять существенную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома". Это, как подчеркнули представители "Антонова", может привести к срыву международных договоренностей по производству самолетов Ан-132D и модернизации Ан-70. Такие меры могут также привести к остановке разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица", которая осуществляется "Антоновым" на собственные средства.

"Руководство государственного предприятия "Антонов" считает, что такие действия не только не помогут тем, кто находится на грани, но и обанкротят тех, у кого эти средства будут изъяты. В данных условиях целесообразно принятие государственной программы по выводу из кризиса важнейших предприятий ОПК [оборонно-промышленного комплекса], финансируемых из бюджета страны", - подчеркнули в пресс-службе.

"Антонов" является ведущим украинским разработчиком и производителем авиационной техники. Компания занимается проектированием, разработкой, производством и обслуживанием транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди них Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225, а также перспективный Ан-178. "Антонов" известен и тем, что выпускал самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
5
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама