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Apple инвестирует в экономику США более $30 млрд в течение пяти лет

Экономика и бизнес
17 января, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, января. /ТАСС

Также планируется создать более 20 тыс. новых рабочих мест

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НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Американская корпорация Apple намерена инвестировать в экономику США более 30 млрд долларов в течение ближайших пяти лет, а также открыть вторую штаб-квартиру. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в среду на ее сайте.

"Apple планирует осуществить капиталовложения в США на более чем $30 млрд в течение следующих пяти лет и создать свыше 20 тыс. новых рабочих мест, наняв сотрудников в уже существующий кампус, а также открыв новый", - отмечается в заявлении. В данный момент в США в Apple работают около 84 тыс. человек.

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Как рассказала корпорация, новый кампус будет построен на территории США, изначально в нем будут размещаться специалисты технической поддержки. Точное место для строительства второй штаб-квартиры будет объявлено позднее. Нынешний кампус Apple расположен в городе Купертино (штат Калифорния). Компания также планирует создать в США дополнительные центры обработки данных, в строительство которых будет вложено более $10 млрд.

Как отметили в Apple, с учетом новых инвестиций, а также всех нынешних проектов и затрат непосредственный вклад корпорации в экономику США составит в течение пяти ближайших лет более $350 млрд.

Кроме того, Apple, владеющая иностранным капиталом в размере около $252 млрд, намерена выплатить за него в США примерно $38 млрд налогов, как того требует обновленное американское законодательство. Это необходимо в том числе, если компания захочет вернуть указанный капитал обратно в США.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $900 млрд.

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