Правительство рассмотрит закон о производстве органической продукции

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание в четверг, сообщили в пресс-службе главы кабинета министров. На повестку дня вынесена дюжина вопросов, касающихся микрофинансовой деятельности, статистического учета, а также внесения изменений в ряд федеральных законов.

В частности, основной темой предстоящего заседания станет проект федерального закона "О производстве органической продукции". Как сообщили в правительстве, его целью является установление правовых основ регулирования отношений в соответствующей области. Речь идет о продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуре в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала.

Авторы инициативы предлагают ввести понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции".

Документ предусматривает добровольное подтверждение соответствия производства документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции. Все это должно создать правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России.

Развитие предпринимательства

Еще одной темой предстоящего заседания станет внесение изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в частности, в статью "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Цель этой поправки в том, чтобы расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования.

В частности, система предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам для этой категории бизнеса будет расширена за счет предоставления АО "Корпорация "МСП" права докапитализировать региональные гарантийные организации. Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования смогут предоставлять микрозайм для заемщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 5 млн рублей. Это позволит сформировать непрерывную линейку их льготного финансирования, повысить эффективность и прозрачность при поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой.

Помимо этого, министры должны принять решение об установлении административной ответственности за неисполнение своих обязанностей для представителей интересов России в органах управления юридических лиц. Речь идет о лицах, не являющихся государственными, муниципальными учреждениями или унитарными предприятиями. При этом норма не распространяется на федеральных государственных служащих и лиц, замещающих федеральные государственные должности.

Контроль лекарств, ФПИ и ассигнования Минфину

Планируется также обсудить создание эффективного механизма "выпускного" контроля лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в России. В отношении первых трех серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву РФ и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями. Законопроектом также предлагается вводить в гражданский оборот каждую серию иммунобиологических лекарственных препаратов (как отечественных, так и импортных) на основании разрешения, которое будет выдаваться Росздравнадзором с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата, выданного федеральным учреждением.

Один из вопросов, вынесенных на обсуждение, предполагает упразднение системы аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы. При этом предлагается ввести институт саморегулирования в области негосударственной экспертизы.

Министрам также предлагается расширить полномочия Фонда перспективных исследований (ФПИ) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Если соответствующее решение будет принято, фонд сможет отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций. Цель предлагаемых законодательных новелл - стимулировать трансферт технологий между оборонными и гражданскими секторами экономики.

В завершение заседания члены правительства рассмотрят ряд поправок в КоАП, а также вопрос о выделении в 2018 году бюджетных ассигнований в объеме 14,5 млрд рублей, предусмотренных Минфину России в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений.

Премия в области науки

Премьер-министр также примет участие в торжественной церемонии вручения премий правительства РФ 2017 года в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых, рассказали в пресс-службе.

В прошлом году на соискание этой награды было представлено более 100 работ, из которых премиями отмечены 28, в том числе семь работ молодых ученых. Их результаты реализованы в области медицины, приборостроения, космоса и авиации, химии, металлургии, энергетики, строительства, производства животноводческой продукции, охраны природы, а также в сфере обороны и безопасности.

Лауреатами премии стали 232 соискателя, в том числе девять академиков и три член-корреспондента государственных академий наук. Среди авторов работ - представители более 20 субъектов Федерации.