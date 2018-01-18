В США утверждают, что их промышленность пострадала от ввоза катанки из РФ

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская промышленность пострадала от импорта производителей углеродистой и стальной катанки (сырье для получения проволоки) из Белоруссии, России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые продавали свой товар в Соединенных Штатах по заниженным ценам. Такое утверждение содержится в заявлении Комиссии США по международной торговле (КМТ), опубликованном в среду в правительственном вестнике Federal Register.

В конце 2017 года министерство торговли США ввело пошлины в отношении данных производителей по результатам проводимого параллельно с комиссией расследования.

КМТ "установила, что промышленность в Соединенных Штатах материально пострадала из-за импорта углеродистой и стальной катанки из Белоруссии, России и ОАЭ". Ведомство не уточняет масштабы нанесенного ущерба. На соответствующий запрос корреспондента ТАСС оно пока не ответило.

Как отдельно подчеркивается в документе, комиссия также считает, что импорт катанки, о котором говорится в решении ведомства, "вряд ли серьезно подорвет корректирующее действие антидемпинговых пошлин в отношении России".

В минторге утверждают, что компании-экспортеры из Белоруссии, России и ОАЭ продавали в США катанку "на 84,1 - 756,93% ниже" ее реальной стоимости. В связи с этим министерство обязало в конце прошлого года Службу таможенного и пограничного контроля собирать пошлины с экспортеров. Для российских поставщиков ставка составит 436,80%, а отдельно для Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) и НЛМК-Урал (Новолипецкий металлургический комбинат) она установлена на уровне в 756,93%. В случае, если бы комиссия не подтвердила выводы ведомства, то американские власти не стали бы собирать дополнительные пошлины с экспортеров из этих стран.

Более того, минторг выявил некие "критические обстоятельства" в отношении производителей катанки в РФ, в связи с чем таможенная служба должна будет собрать пошлины со всех поставок из России, причем это распоряжение распространится и на партии, ввезенные после 5 сентября 2017 года. В ведомстве уточняют, что всего в 2016 году США закупили в России катанку на $32,3 млн, в Белоруссии - на $10,4 млн, а в ОАЭ - на $7 млн.