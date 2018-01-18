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Компания GE поставит Казахстану 300 маневровых локомотивов в 2019-29 годах

Экономика и бизнес
18 января, 2:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

По словам представителя американской компании, первые два маневровых локомотива, как ожидается, будут переданы в 2019 году

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская компания GE Transportation намерена реализовать новый контракт на поставку Казахстану 300 маневровых локомотивов в период 2019-29 годов. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель GE Transportation Диа Кампанелли, комментируя договоренности, заключенные с ее компанией в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

Во вторник GE Transportation подписала в ходе пребывания Назарбаева в Вашингтоне с компанией "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") два контракта на общую сумму более $900 млн. Первый предусматривает поставку в Казахстан 300 маневровых локомотивов, а второй - сервисное обслуживание и ремонт 175 имеющихся у КТЖ пассажирских локомотивов GE серии Evolution. Как отметила Кампанелли, стоимость каждого контракта по отдельности GE не называет. "Мы не делаем разбивку, не разглашаем цену каждого контракта", - сказала сотрудник пресс-службы GE Transportation.

Согласно сведениям, изложенным Кампанелли, "первые два" из 300 новых маневровых локомотивов, "как ожидается, будут переданы [КТЖ] в 2019 году". Остальные Казахстан, как предполагается, получит в последующие 10 лет, уточнила Кампанелли. В свою очередь сервисный контракт, который, как ранее заявила казахстанская сторона, включает в себя "расширение основного железнодорожного производства КТЖ в Астане", будет действовать в течение 18 лет, а в силу он вступит уже в текущем году.

При этом КТЖ фирма GE Transportation, базирующаяся в Чикаго (штат Иллинойс), называет своим "крупнейшим зарубежным клиентом" на рынке железнодорожного транспорта. А новые договоренности американская компания характеризует как свидетельство своей "долгосрочной приверженности" участию в развитии системы железнодорожного сообщения в Казахстане. "С момента обретения независимости в начале 1990-х годов Казахстан демонстрирует выдающийся экономический прогресс, и GE Transportation горда быть частью процесса трансформации страны с самого начала. Новые соглашения с КТЖ отражают нашу сохраняющуюся приверженность партнерству с Казахстаном в целях создания железнодорожной отрасли мирового класса, обслуживающей не только [центральноазиатский] регион, но и другие части света", - отметил руководитель американской компании Рафаэл Сантана.

Фирма GE Transportation также привела высказывания президента КТЖ Каната Алпысбаева, который подчеркнул, что новые контракты нацелены в том числе на модернизацию подвижного состава и удовлетворение спроса со стороны не только внутреннего рынка, но и других стран СНГ и Балтии.

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