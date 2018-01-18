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Японская корпорация выделит $10 млн на строительство ветропарка на севере Якутии

Экономика и бизнес
18 января, 4:12 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 18, января. /ТАСС

Отмечается, что строительство должно завершиться к 2021 году

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ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Японский инвестор выделит около $10 млн на монтаж ветропарка из трех ветроустановок с суммарной мощностью 900 кВт в Булунском районе Якутии. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Данил Саввинов.

"В этом году корпорация NEDO выделит около $10 млн на закупку оборудования [для ветропарка]. Договоренность об этом достигнута в ходе недавних переговоров с японской стороной. Остальные расходы, в том числе по доставке и монтажу оборудования понесет "Русгидро". Строительство должно завершиться к 2021 году", - рассказал министр ТАСС.

Договоренность о возведении ветропарка в поселке Тикси Булунского района была достигнута в декабре 2016 года. Правительство Якутии, компании "Русгидро" и NEDO подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в якутской Арктике заработает первый ветропарк в условиях экстремальных холодов.

Как отметили в Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии, планируемый ветропарк является демонстрационным проектом, он должен будет отвечать всем арктическим условиям. Вопрос о тиражировании строительства парка ветроустановок будет рассмотрен после демонстрационного периода. В министерстве уточнили, что в Северном энергорайоне, в который входит Булунский район, основу электроэнергетики составляют локальные источники малой генерации. Всего в энергорайоне находятся 144 единицы электростанций, 18 объектов возобновляемой энергетики, для которых ежегодно завозится около 70 тыс. тонн дорогостоящего дизельного топлива.

"Основным направлением для снижения уровня энергетической безопасности и расходов на дизельную энергетику является существенное снижение объемов перевозки топлива, путем внедрения в первую очередь источников генерации на основе возобновляемых источников энергии", - отметили в министерстве.

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