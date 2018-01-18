Минтруд РФ предлагает увеличить подъемные при переезде на Дальний Восток до 1 млн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России предлагает с 2019 года увеличить подъемные выплаты для специалистов, переезжающих на Дальний Восток, с нынешних 225 тыс. до 1 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда РФ.

"Минтруд России предлагает для работодателей, осуществляющих деятельность на территории этих регионов, увеличить размер финансовой поддержки... с 225 тысяч рублей до 1 млн рублей из расчета на одного привлекаемого работника. Соответствующий проект постановления правительства России вынесен на общественное обсуждение... предлагается осуществлять финансовую поддержку в увеличенном размере с 2019 года",- сказал представитель пресс-службы.

В министерстве считают, что повышение размера финансовой поддержки позволит существенно увеличить количество работников, привлекаемых на территорию Дальневосточного федерального округа.