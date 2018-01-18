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Минтруд РФ предлагает увеличить подъемные при переезде на Дальний Восток до 1 млн рублей

Экономика и бизнес
18 января, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Сейчас переселенцы получают 225 тыс. рублей

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России предлагает с 2019 года увеличить подъемные выплаты для специалистов, переезжающих на Дальний Восток, с нынешних 225 тыс. до 1 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда РФ.

"Минтруд России предлагает для работодателей, осуществляющих деятельность на территории этих регионов, увеличить размер финансовой поддержки... с 225 тысяч рублей до 1 млн рублей из расчета на одного привлекаемого работника. Соответствующий проект постановления правительства России вынесен на общественное обсуждение... предлагается осуществлять финансовую поддержку в увеличенном размере с 2019 года",- сказал представитель пресс-службы.

В министерстве считают, что повышение размера финансовой поддержки позволит существенно увеличить количество работников, привлекаемых на территорию Дальневосточного федерального округа.

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