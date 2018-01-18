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ОПЕК повысила оценку мирового спроса на нефть в 2017 и 2018 годах

Экономика и бизнес
18 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА 18, января. /ТАСС

Отмечается также, что страны, входящие в организацию, в декабре прошлого года нарастили добычу нефти на 42,4 тыс. баррелей в сутки

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила оценку объема мирового спроса на нефть в 2017 году на 40 тыс. баррелей в сутки - до 96,99 млн баррелей, следует из доклада ОПЕК. Кроме того, прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году повышен на 60 тыс. баррелей, до 98,51 млн баррелей в сутки.

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При этом картель повысил оценку роста мирового спроса в 2017 году на 40 тыс. баррелей, до 1,57 млн баррелей в сутки, а в 2018 году - на 10 тыс. баррелей, до 1,53 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства - экспортеры нефти достигли соглашения о сокращении добычи нефти в конце 2016 года. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает.

Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Ее цель - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей. К октябрю излишки сократились до 150 млн баррелей.

Страны ОПЕК в декабре 2017 года нарастили добычу нефти на 42,4 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем - до 32,416 млн баррелей, что ниже оговоренного в соглашении о сокращении добычи целевого уровня (32,5 млн баррелей в сутки), следует из январского отчета ОПЕК.

Добыча ОПЕК в декабре выросла в основном за счет африканских стран - Ливии и Анголы. Так, Нигерия увеличила добычу на 75,7 тыс. баррелей - до 1,86 млн баррелей, Ангола - на 45 тыс. баррелей - до 1,63 млн баррелей. Производство нефти выросло также у Алжира - на 30 тыс. баррелей - до 1,037 млн.

Снижалась добыча значительнее всего у Венесуэлы - на 82 тыс. баррелей, до 1,74 млн, у Катара - на 12 тыс. баррелей, до 0,59 млн и у Саудовской Аравии - на 11 тыс. баррелей, до 9,92 млн баррелей. Ливия сократила добычу на 7 тыс. баррелей - до 0,96 млн.

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Страны
Алжир Ливия Ангола Россия Нигерия Саудовская Аравия
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