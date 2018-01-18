Минэнерго утвердило отмену учета объемов торгов нефтепродуктами среди игроков на бирже

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минэнерго утвердило изменения в совместный с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) приказ - они отменяют на бирже учет сделок с нефтепродуктами между доминирующим игроками: аффилированными и вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Об этом ТАСС сообщил начальник топливно- энергетического управления службы Дмитрий Махонин.

"Он (приказ с изменениями - прим. ред.) подписан. Насколько мне известно, министр энергетики его подписал. Сейчас должен быть направлен в министерство юстиций для регистрации", - сказал он и добавил, что регистрация в Минюсте обычно занимает около месяца, поэтому изменения могут вступить в силу уже в первом квартале 2018 года.

По его словам, изменения в совместный приказ позволят улучшить структуру биржевых торгов. Они направлены на увеличение объема продаж независимым потребителям нефтепродуктов, трейдерам, сетям АЗС.

"Мы рассчитываем, что это будет еще одним шагом к увеличению прозрачности рынка и улучшению структуры биржевых продаж", - добавил Махонин.

Согласно действующему приказу Минэнерго и ФАС от 2013 года, минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.