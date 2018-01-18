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Архангельский водорослевый комбинат планирует построить завод по переработке рыбы

Экономика и бизнес
18 января, 15:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 18, января. /ТАСС

Проектная производственная мощность планируемого рыбоперерабатывающего завода - 16 тыс. тонн продукции в год

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 января. /ТАСС/. Руководство Архангельского опытного водорослевого комбината подало заявку в Росрыболовство на выделение инвестиционных квот под создание рыбоперерабатываюшего завода. Об этом рассказал ТАСС в четверг исполнительный директор комбината Алексей Коротенков.

"У нас есть большая территория и большие мощности по переработке водорослей. И на этой площадке мы делаем отдельное здание, где будет перерабатываться рыба: треска и пикша. Это будет комплексное производство: из отходов переработки рыбы и водорослей можно делать различные продукты", - сказал он.

Проектная производственная мощность планируемого рыбоперерабатывающего завода - 16 тыс. тонн готовой продукции в год. Сейчас предприятие занимается добычей и переработкой водорослей. В 2017 году комбинат переработал 1,126 тыс. тонн водорослей - это рекордный показатель за последние пять лет.

Коротенков уточнил, что кроме глубокой переработки рыбы, на предприятии из отходов и водорослей планируется делать различные биодобавки для корма скота, минеральные удобрения, корм для рыб. "Новое современное безотходное производство - это одно из требований. Кроме того, завод должен быть построен в прибрежном субъекте РФ…" - добавил директор комбината.

Инвестиционные квоты - это квоты на добычу рыбы и других водных биоресурсов, которые выдаются под создание объектов переработки рыбы и строительство новых рыбопромысловых судов. Постановление правительства РФ об инвестиционных квотах было принято в 2017 году.

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