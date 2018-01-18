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ЦБ не видит рисков системной дефляции в России

Экономика и бизнес
18 января, 15:10 UTC+3

При этом глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев отметил "большой разброс цен"

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России не видит рисков системной дефляции в России, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Угрозы дефляции я пока не вижу, хотя разброс цен большой. Но системной дефляции в годовом выражении, пока таких рисков мы не видим", - сказал он.

Дмитриев также сообщил, что годовая инфляция в РФ в настоящее время замедлилась до 2,3% с 2,5% в конце 2017 года, подчеркнув, что таргет (цель по инфляции - прим. ред.) в 4% сохраняется, однако это не означает, что инфляция должна составлять ровно 4% в каждом квартале.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ не видит рисков дефляции в РФ в ближайшие годы. Дефляция в стране сложилась по итогам сентября 2017 года.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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