ЦБ не видит рисков системной дефляции в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Банк России не видит рисков системной дефляции в России, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Угрозы дефляции я пока не вижу, хотя разброс цен большой. Но системной дефляции в годовом выражении, пока таких рисков мы не видим", - сказал он.

Дмитриев также сообщил, что годовая инфляция в РФ в настоящее время замедлилась до 2,3% с 2,5% в конце 2017 года, подчеркнув, что таргет (цель по инфляции - прим. ред.) в 4% сохраняется, однако это не означает, что инфляция должна составлять ровно 4% в каждом квартале.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ не видит рисков дефляции в РФ в ближайшие годы. Дефляция в стране сложилась по итогам сентября 2017 года.