СПбМТСБ увеличила объем торгов в 2017 году на 25%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Объем торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2017 года вырос в денежном выражении на четверть - до 763,7 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

При этом большую часть оборота занимает секция нефтепродуктов, объем в которой составил 675,8 млрд рублей. Всего продажи нефтепродуктов через биржу выросли на 9% - до 18,72 млн тонн.

Реализация газа на бирже увеличилась на 21% - до 20,35 млрд кубометров. Оборот в секции составил 60,47 млрд руб. В секции нефти реализовано 406 тыс. тонн на сумму 6,6 млрд руб.

Президент торговой площадки Алексей Рыбников сообщил журналистам, что биржа ожидает роста выплат дивидендов в 2018 году. "Акционеры ставят перед нами задачу увеличения дивидендных выплат. Я думаю, что мы с этой задачей и в этом году справимся, потому что финансовая база хорошая", - сказал он.

В свою очередь вице-президент торговой площадки Михаил Темниченко сообщил, что площадка планирует запустить торги поставочным фьючерсом на нефть сорта ВСТО (ESPO, марка сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан) уже в этом году. "У нас планы запустить в этому году контракты на ВСТО по одной из двух моделей. Модель мы выберем, скорее всего, после того, как пообщаемся с профильными клиентами", - сказал он.

Темниченко добавил, что окончательное решение биржа примет после "консультаций с основными китайскими участниками" - это и биржи Китая, и ведущие нефтяные компании, а также нефтепереработчики. Совещание в Пекине состоится уже на следующей неделе. В нем примут участие представители российского Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и "Транснефти".

Кроме того, по словам Темниченко, японские и китайские инвесторы проявили интерес к торговле в секции срочного рынка биржи. "У нас есть большой интерес со стороны Китая и других азиатских стран, Япония, например, интересуется. Ряд компаний сейчас рассматривают возможность прямого членства в секции", - сказал он. Темниченко пояснил, что азиатским компаниям "интересно торговать, в том числе, поставочным фьючерсом напрямую с российскими производителями, и им интересно торговать даже Urals".

При этом он добавил, что одна японская компания, название которой он не стал сообшщать, уже подала пакет документов на аккредитацию в секции срочного рынка.