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Восемь телеканалов создали Украинскую телевизионную ассоциацию

Экономика и бизнес
18 января, 15:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, января. /ТАСС

Новая структура, по словам одного из ее участников, создана для того, чтобы "на телевизионном рынке установить прозрачные правила игры"

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КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Восемь телевизионных каналов создали Украинскую телевизионную ассоциацию, подписав в четверг соответствующий документ.

"Группа телевизионных телеканалов создали Украинскую телевизионную ассоциацию, в которую, в частности, вошли "112. Украина", Espreso.TV, NEWSONE, "Прямой", O-tv, X-sport, ATR, "Сонце", - сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, телеканалы "объединились не против чего-то, а за определенную идею". Глава ассоциации Николай Типусяк пояснил, что новая структура создана для того, чтобы "на телевизионном рынке установить прозрачные правила игры, которые позволят всем лучше развиваться". В свою очередь, генеральный продюсер "Прямого" Алексей Семенов отметил, что одна из целей ассоциация - "сделать так, чтобы каналы одновременно боролись за то, чтобы информационный продукт был лучше, а от этого только выиграл зритель".

Как сообщили руководители Ассоциации, о намерении войти в ее состав заявили и другие украинские телеканалы.

В настоящее время на Украине работает 101 телеканал канал, включая 65 региональных телекомпаний.

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