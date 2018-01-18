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Власти Москвы прогнозируют рост ВРП на 2,3% до 2020 года

Экономика и бизнес
18 января, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов заявил, что экономика Москвы растет по всем ключевым направлениям

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Темпы роста валового регионального продукта (ВРП) Москвы до 2020 года составят 2,3%. Такой прогноз озвучил ТАСС в четверг руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

"Ожидается, что по итогам 2017 года ВРП Москвы увеличится на 2%, а в 2018-2020 годах темпы роста ВРП составят в сопоставимых ценах 2,1-2,3%. Экономика столицы растет по всем ключевым направлениям", - сказал он.

По словам Ефимова, рост экономики заметен в промышленном производстве, экспорте и "за счет услуг, информационных технологий, научных исследований и разработок".

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