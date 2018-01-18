Комитет Госдумы поддержал законопроект о государственном и муниципальном контроле в РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России. Комитет является соисполнителем по законопроекту - окончательное решение по проекту документа примет комитет Госдумы по контролю и регламенту.

Законопроект определяет правовые и организационные основы системы госконтроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления (МСУ), а также общие принципы защиты прав граждан и организаций при осуществлении такого контроля. В проекте документа определяются контролирующие органы - соответствующими полномочиями могут наделяться федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы МСУ. Возможность осуществлять такой контроль получит Банк России, публично-правовые компании и государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, а также государственные учреждения в отдельных сферах деятельности.

Законопроектом вводятся общие подходы к оценке результативности и эффективности такого контроля, а также к координации деятельности контролирующих органов. В документе закрепляется система управления рисками при осуществлении контроля, создание ведомственных систем управления рисками и внедрение их в деятельность органов контроля. В результате оценки рисков объекты госконтроля разделяются на категории риска (классы опасности), при этом максимально возможная шкала категорий риска включает шесть позиций.

Оценка рисков будет дифференцирована

"Практическим результатом введения систем управления рисками станет уход от "плоской", недифференцированной шкалы проверок всех субъектов раз в три года вне зависимости от их индивидуальных характеристик (крупное промышленное предприятие или объект нестационарной торговли) или от отраслевых особенностей (угроза ядерного взрыва или нарушение правил хранения архивных документов). Оценка риска позволит органам контроля сосредоточить усилия и ресурсы на проведении плановых мероприятий на объектах, нарушение обязательных требований на которых несет наибольшую угрозу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

От проведения плановых мероприятий госконтроля будут освобождаться объекты, которым присвоена низкая категория риска (VI класс опасности). Система управления рисками позволит увеличить сроки между проверками и создаст для бизнеса возможность перехода на более низкие категории риска в случае добросовестного поведения и хорошей истории проверок, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Специальная глава законопроекта посвящена обеспечению прав граждан и организаций при осуществлении госконтроля, урегулирован порядок возмещения причиненного при таком контроле вреда. Законопроектом предусмотрена возможность обжалования гражданами и организациями действий должностных лиц органов контроля, а также их результатов.