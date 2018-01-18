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Минфин объявил о создании банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам

Экономика и бизнес
18 января, 15:46 дата обновления: 18 января, 15:59 UTC+3

В ведомстве отмечают, что новая финансовая организация по своему размеру, наличию сети отделений и других характеристик будет оптимально подходить для выбранных функций

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Здание Министерство финансов Российской Федерации

Здание Министерства финансов Российской Федерации

© Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минфин России сообщил, что правительство РФ приняло решение создать опорный банк для расчетов по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

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"Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками - оборонными предприятиями, а также их кредитование", - говорится в сообщении.

Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет, по мнению Минфина, оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов.

В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации, уточняет ведомство.

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