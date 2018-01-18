Источник: Альфа-банк проведет встречи в Европе для размещения долларовых евробондов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Альфа-банк на следующей неделе проведет встречи с инвесторами для размещения евробондов, номинированных в долларах, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Встречи пройдут 22-23 января в Лондоне и Швейцарии", - сообщил он.

По его словам, это будут бессрочные бумаги для пополнения капитала первого уровня.

В 2016 году Альфа-банк уже проводил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом в $700 млн. Привлеченные средства тогда также были направлены на пополнение капитала.