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Главы "Газпрома" и "Лукойла" обсудили перспективы взаимодействия в газовой сфере

Экономика и бизнес
18 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

В ходе встречи обсуждались перспективы развития взаимодействия компаний в сферах поставки, транспортировки и переработки газа

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Лукойла" Вагит Алекперов на рабочей встрече в Москве обсудили вопросы сотрудничества, говорится в сообщении компаний.

В частности, речь шла о перспективах развития взаимодействия компаний в сферах поставки, транспортировки и переработки газа.

Между "Газпромом" и "Лукойлом" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, "Лукойл" осуществляет поставки газа в газотранспортную систему "Газпрома".

Кроме того, стороны участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.

С 9 октября 2015 года на Сосногорский газоперерабатывающий завод "Газпрома" поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "Лукойл-Коми". Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта "Газпрома" и "Лукойла", в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.

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Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович Памфилова, Элла Александровна
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