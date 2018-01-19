Президент Чехии заявил о заинтересованности в развитии добрых отношений с РФ и КНР

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан выступает за расширение торгово-экономических отношений его республики с Россией и Китаем. Об этом он заявил в четверг в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

"Я выступаю за хорошие экономические отношения [Чехии] с Россией и Китаем, - сказал он. - В этом нет ничего ненормального".

Действующий глава государства, добивающийся переизбрания на второй пятилетний срок, отверг утверждения его соперника во втором туре президентских выборов, который пройдет 26-27 января, экс-главы национальной Академии наук Иржи Драгоша, что он якобы проводит курс на политическое сближение Чехии с РФ и КНР.

"Утверждение, что Земан вроде бы тянет Чехию на Восток, столь абсурдны, что стыдно это опровергать", - подчеркнул политик.

Западные лидеры, по его словам, активно содействуют реализации торгово-экономических интересов своих государств в России и Китае. В качестве примера он назвал недавний визит французского президента Эмманюэля Макрона в КНР, в ходе которого были заключены "контракты на огромную сумму".