РФ готова обеспечить максимальный комфорт для участников "Экспо-2025"

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Россия готова создать максимально комфортные условия для участников Всемирной выставки "Экспо-2025" в случае победы ее кандидата - Екатеринбурга. С таким обещанием выступили 18 января вечером представители заявочного комитета на презентации города в посольстве РФ в Париже.

Открывая вечер, посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что "столица Урала вместе со всей Россией ответственно и серьезно готовится к проведению этой выставки". "Екатеринбург является городом-ключом к бескрайней и поразительной Сибири", - подчеркнул дипломат.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в своем выступлении напомнил, что Россия является участником всемирного выставочного движения с 1851 года. "Экспо" в Екатеринбурге станет воплощением лучших достижений науки и инноваций в гармонии с человеком и окружающей средой", - отметил он.

Крупнейший выставочный парк

Заместитель генерального директора заявочного комитета Никита Пожитков напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что Екатеринбург до начала борьбы за право принять "Экспо" в 2025 году победил во внутрироссийском соревновании. "В этом выборе есть глубокий смысл, - заметил он. - Екатеринбург - это сердце России, ее географический центр".

Каждый из участников, заверил он, "получит возможность лучшим образом представить свои достижения, обменяться опытом с коллегами из других стран". По его словам, "город намерен создать площадку, которая продолжит свою работу и после 2025 года". "Мы создадим город будущего, в котором дети разных народов будут жить, работать и учиться рука об руку", - сказал Пожитков.

Вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский сообщил, что Екатеринбург построит самый большой в истории выставочного проекта парк (площадью 550 га). "В случае необходимости мы легко можем увеличить территорию, ведь страна у нас большая", - сказал он.

Гостями торжественного вечера стали руководители дипломатических миссий во Франции, делегаты Международного бюро выставок, представители международного делового сообщества и деятели культуры. По завершении презентации перед собравшимися выступили Уральский филармонический хор и струнный ансамбль "Изумруд".

Окончательное решение - в ноябре

Представительство российского заявочного комитета во французской столице было открыто в ноябре 2017 года, напомнила руководитель этого бюро Мария Шевелева. В апреле состоится визит комиссии Международного бюро выставок в РФ для проведения анализа заявки. Окончательное решение будет принято в Париже в ноябре.

Россия ранее уже подавала заявку на проведение "Экспо" в Екатеринбурге в 2020 году, но тогда эта миссия выпала Дубаю. На этот раз соперниками России стали Япония (Осака), Франция (Париж) и Азербайджан (Баку).