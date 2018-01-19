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РВК и Сбербанк разрабатывают проект искусственного интеллекта для колл-центра

Экономика и бизнес
19 января, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Проект получит название iPavlov, инвестиции оцениваются в 300 млн рублей

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Генеральный директор РВК Александр Повалко

Генеральный директор РВК Александр Повалко

© Данила Шостак/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Российская венчурная компания" (РВК) и Сбербанк на базе ассоциации "ФинТех" приступили к разработке проекта по созданию платформы для искусственного интеллекта, которая будет использоваться в колл-центрах. Об этом рассказал генеральный директор РВК Александр Повалко в интервью ТАСС.

"Цель данного проекта - создание технологической платформы, используя которую можно было бы решать вопросы создания, программирования, вернее, обучения этих решений под речевой искусственный интеллект. Это будет доступная платформа, на которой можно делать и колл-центр для Сбербанка, и колл-центр для ТАСС", - сказал он.

Проект получит название iPavlov. Инвестиции РВК и Сбербанка суммарно оцениваются в 300 млн рублей, отметил Повалко.

По словам гендиректора РВК, первые результаты проекта могут быть представлены уже в этом году.

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