Титов предложил повысить до 25% НДФЛ для зарплат выше 1 млн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, баллотирующийся в президенты РФ, предлагает снизить страховые взносы до 15%, взамен повысив до 25% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для зарплат выше 1 млн рублей, а также снова ввести единый социальный налог. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями бизнеса Ульяновской области.

"В "Стратегии Роста" есть раздел по налоговой реформе: мы предлагаем "умную перенастройку" налоговой политики, которая позволила бы использовать налоги не только против предпринимателей, но и за. Опять же, современные технологии это позволяют. Что касается пенсионных взносов, то мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то ЕСН, но суммарный уровень взносов снизить до 15%. Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах", - сказал Титов.

До 2010 года сбором единого социального налога (ЕСН) занималась Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Пенсионным фондом России (ПФР), но после его замены на страховые взносы эти полномочия перешли к ПФР (также собирает взносы на медицинское страхование) и Фонду социального страхования. С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешло к Федеральной налоговой службе.

Он добавил, что для того, чтобы найти деньги на выплаты нынешним пенсионерам, нужно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. "Те, кто получает высокие зарплаты, должны платить больше. Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает уровень в 1 млн рублей в месяц, облагать по ставке 25% и целевым назначением пускать эти средства на оплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 года", - пояснил Титов.

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% независимо от уровня дохода.

"Сегодня ФНС, благодаря своим технологическим возможностям, стала работать совершенно по-другому, как говорится, все видно. И это хорошо. Но с другой стороны, это выявило недостатки налоговой системы, которая стимулирует не вкладываться в развитие бизнеса, а "выдергивать" дивиденды. К примеру, социальные страховые взносы платить не надо, когда ты деньги из бизнеса выводишь", - сказал Титов.

По его словам, сейчас налоговая нагрузка в России "не только высокая, но она еще и неправильно построена".

Взносы ПФР уплачивают работодатели с фонда оплаты труда. Сейчас для зарплат до 796 тыс. рублей в год ставка составляет 22% плюс 10% с более высоких заработков. В Фонд социального страхования - 2,9% с зарплат до 718 тыс. рублей и ноль на доходы выше этой суммы. Для взносов в Фонд медицинского страхования установлена плоская шкала - 5,1% с любой зарплаты. Совокупная ставка страховых взносов составляет 30% и 15,1% для доходов сверх установленного порога.