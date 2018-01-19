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Глава РВК ожидает роста российского рынка венчурных инвестиций в 2018 году

Экономика и бизнес
19 января, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Кроме того, по мнению Александра Повалко, 2017 год также показал положительную динамику, несмотря на формальные показатели

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко прогнозирует, что российский рынок венчурных инвестиций в 2018 году покажет позитивную динамику. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Повалко, воздействие на венчурный рынок могут оказать несколько факторов. "На рынок придут дополнительные ресурсы. Мы даем какие-то деньги, и ряд корпораций выходит на фиксацию принятых решений о том, что выделяются ресурсы на создание корпоративных фондов", - сказал он.

Другим фактором он назвал зависимость венчурных инвестиций от внешних рынков.

Кроме того, гендиректор РВК считает, что 2017 год также показал положительную динамику, несмотря на формальные показатели. "Если исключить факторы, связанные с крупными сделками, то тогда у нас скорее позитивная рыночная динамика. Сейчас есть запросы на новые фонды", - подчеркнул Повалко.

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