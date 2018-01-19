Вылов рыбы в Дагестане увеличился на 500 тонн по сравнению с 2016 годом

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Добыча рыбы в Дагестане по итогам прошлого года увеличилась на 500 тонн по сравнению с 2016 годом и составила около 7 тыс. тонн. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Западно-Каспийского территориального управления (ЗКТУ) Росрыболовства.

"Общий вылов рыбы в Дагестане в 2017 году составил более 6,9 тыс. тонн, что больше прошлогоднего рекордного результата на 500 тонн. Таким образом, в регионе наблюдается стабильная динамика освоения водных биоресурсов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, больше всего было добыто кильки - свыше 1 тыс. тонн, почти столько же сельди и около 700 тонн кефали. Вылов осуществляли 72 рыбодобывающих предприятия.

"В 2017 году Западно-Каспийским территориальным управлением Росрыболовства выдано 137 разрешений на добычу водных биоресурсов. Всего в регионе добывают около 30 видов рыб. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и за пределами региона. В частности, рыбу поставляют в Астрахань, Ставрополь и Москву", - отметили в ЗКТУ Росрыболовства.

Как сообщал ТАСС ранее, в Дагестане за последние годы добыча рыбы увеличилась в два раза. "Эксперты называют несколько факторов, которые повлияли на динамику вылова. В первую очередь это результат эффективной борьбы с браконьерством, которая ведется совместными силами ЗКТУ Росрыболовства, Пограничного управления ФСБ России по Дагестану и МВД РФ по республике. Так, еще в середине 90-х в Каспийском море насчитывались десятки браконьерских тралов. Сегодня нет ни одного", - пояснили ранее в ведомстве.

Кроме того, также на увеличение добычи могло повлиять улучшение технической базы рыбодобывающих предприятий.

Удвоение добычи

Как сообщал ранее ТАСС руководитель Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства Магомед Джафаров, в 2011 году рыбодобывающие предприятия выловили около 2,95 тыс. тонн.

Вместе с тем, отметил Джафаров, возможности Каспийского моря в этом направлении далеко не исчерпаны. Например, каспийской кильки по итогам года выловлено не более 2 тыс. тонн, в то время как без ущерба для вида в 2016 году можно ловить 66 тыс. тонн этой рыбы.

Как отметил собеседник агентства, чтобы в дальнейшем увеличивать объемы добычи, нужны новые компании, которые будут ей заниматься. "Мы их очень ждем. Конечно, нужен новый флот, потому что тот, которым располагают рыболовы сейчас, в значительной мере строился еще в 70-е годы прошлого века. Он вполне работоспособен, но это все же не современные суда", - подчеркнул тогда Джафаров.