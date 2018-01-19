Энергетика, АПК и e-commerce могут стать новыми направлениями "Цифровой экономики"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия по цифровой экономике под руководством первого замруководителя аппарата правительства Максима Акимова предложила предварительный перечень новых сфер для проработки их внедрения в программу "Цифровая экономика РФ".

Как рассказали ТАСС в проектном офисе по цифровой экономике при Аналитическом центре при правительстве, в предварительный список вошли "здравоохранение, образование, государственное управление, энергетика, агропромышленный сектор, умный город, электронная торговля (e-commerce), транспорт и логистика, финтех".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 февраля представить в правительство предложения по включению в программу "Цифровая экономика РФ" новых направлений, предусматривающих цифровую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

"Расширить перечень перспективных направлений и значительно улучшить качество заявок позволит участие бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций", - рассказали в проектном офисе. Там уточнили, что заявки на включение новых направлений в программу на первом этапе будут отбираться на площадке АНО "Цифровая экономика", после чего они будут переданы в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Финальное решение будет принимать подкомиссия по цифровой экономике.

Заявки по новым направлениям

Заявки по новым направлениям должны представлять собой сценарии цифровой трансформации отраслей экономики или социальной сферы. При оценке сценариев также будет иметь значение прогноз состояния отрасли в 2024 года в сравнении с другими странами.

Подать такие заявки могут команды, которые состоят из представителей ведущих организаций, а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. При этом участники команд должны обладать соответствующими компетенциями, которые подтверждены успешными кейсами в определенной отрасли.

При отборе заявок по новым направлениям будут учитываться следующие критерии: полнота описания основных целей и задач цифровой трансформации отрасли, наличие ключевых инициатив и пилотных проектов, интеграция нового направления с текущими документами государственного стратегического планирования, интеграция с повесткой цифровой экономики стран ЕЭАС, международное сотрудничество, а также наличие профессиональной команды.

Реализация новых направлений программы "Цифровая экономика" должна ускорить социально-экономическое развитие России, повысить жизни граждан до уровня передовых мировых стандартов, а также помочь в достижении российскими отраслями экономики глобальной конкурентоспособности и обеспечить им технологический суверенитет.

Мониторинг исполнения планов

Сейчас в рамках программы 243 мероприятия уже находятся в стадии реализации. Подкомиссия утвердила порядок мониторинга исполнения утвержденных ранее планов мероприятий по направлениям "Нормативное регулирование", "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность" и "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов".

Цель мониторинга - предоставить интегрированную информацию о ходе исполнения планов, которая нужна для принятия управленческих решений, рассказали ТАСС в проектном офисе, который будет отвечать за обеспечение и администрирование всего процесса мониторинга. "Взаимодействие между исполнителями мероприятий и проектным офисом полностью исключает бумажный документооборот за счет использования единой системы информационного взаимодействия участников реализации программы", - отметили там.