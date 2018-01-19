Госдума отклонила проект об ограничении премий руководству госструктур

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума отклонила в пятницу в первом чтении законопроект об ограничении выдачи премий руководству госструктур тремя средними окладами. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами фракции ЛДПР Ярославом Ниловым, Андреем Свинцовым и Вадимом Деньгиным в конце декабря 2016 года.

Законопроект был направлен на уточнение условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий. В частности, предлагалось установить "предельный размер их премий и иных поощрительных выплат на уровне не более трехкратного размера среднего месячного заработка этих работников".

По словам парламентариев, подобное предложение было вызвано тем, что существующей нормативной правовой базы недостаточно для эффективного регулирования вопроса.

Вместе с тем профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отмечает, что в действующем законодательстве уже установлен порядок введения для ряда организаций ограничений предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников. Кроме того, указывает комитет, определен перечень таких организаций: это в том числе и государственные, и муниципальные учреждения, государственные и унитарные предприятия, государственные внебюджетные фонды и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.