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РВК проведет испытания беспилотных автомобилей на зимних дорогах в Подмосковье до 2019 г.

Экономика и бизнес
19 января, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В феврале компания подведет итоги конкурса на создание беспилотного автомобиля для зимних трасс

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) намерена провести испытания беспилотных автомобилей для зимних дорог на полигоне в Московской области в конце 2018 года, заявил генеральный директор РВК Александр Повалко в интервью ТАСС.

РВК заявила о намерениях объявить конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог в ноябре 2017 года.

"Итоги конкурса мы подведем в конце года, финал должен пройти на полигоне в снег", - рассказал Повалко.

Гендиректор РВК уточнил, что в начале марта ожидается постановление правительства по данному конкурсу, однако уже сейчас компания начала работать с потенциальными конкурсантами. "По конкурсу этих команд не меньше десятка. Да, там будет реальный конкурс", - добавил он.

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