РВК проведет испытания беспилотных автомобилей на зимних дорогах в Подмосковье до 2019 г.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) намерена провести испытания беспилотных автомобилей для зимних дорог на полигоне в Московской области в конце 2018 года, заявил генеральный директор РВК Александр Повалко в интервью ТАСС.

РВК заявила о намерениях объявить конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог в ноябре 2017 года.

"Итоги конкурса мы подведем в конце года, финал должен пройти на полигоне в снег", - рассказал Повалко.

Гендиректор РВК уточнил, что в начале марта ожидается постановление правительства по данному конкурсу, однако уже сейчас компания начала работать с потенциальными конкурсантами. "По конкурсу этих команд не меньше десятка. Да, там будет реальный конкурс", - добавил он.