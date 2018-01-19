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Более 600 млн рублей направлено на закупку оборудования для новых медучреждений КЧР

Экономика и бизнес
19 января, 14:55 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, января. /ТАСС

Деньги получат онкологический центр, региональная детская многопрофильная больница и новый корпус перинатального центра республики

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Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов

Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов

© Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской республики

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Оборудование более чем на 600 млн рублей закуплено для онкологического центра в Карачаево-Черкесии, региональной детской многопрофильной больницы и нового корпуса перинатального центра республики, открытие которых состоится в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.

"Для оснащения новых медучреждений, которые будем открывать в этом году, уже потрачено более 600 млн рублей. Приобретены современные томографы, операционное, диагностическое и другое оборудование. Операционные блоки в онкоцентре и детской больнице такие же, как в крупных федеральных центрах", - сказал Шаманов.

Министр отметил, что строительно-монтажные работы в медучреждениях были завершены в 2017 году, сейчас проводится установка и отладка оборудования.

"Установку медицинского оборудования проводят представители компаний- производителей, ориентируемся на их графики. Ввод этих объектов позволит расширить спектр оказываемой в регионе медпомощи детям, женщинам и людям, страдающим онкозаболеваниями, а также повысить ее качество", - добавил Шаманов.

Строительство нового онкологического центра и республиканской многопрофильной детской больницы КЧР было начато в конце 2014 года. В состав онкодиспансера общей площадью порядка 18 тыс. кв. метров войдут поликлиника с диагностическим отделением на 236 посещений в смену и стационар на 100 коек. Площадь детской клинической больницы со стационаром на 110 коек - 11 тыс. квадратных метров. Карачаево-Черкесия - единственный регион России, не имеющий многопрофильной детской больницы. Медпомощь детям сейчас оказывают в муниципальном учреждении, построенном в 1974 году.

В новом корпусе перинатального центра КЧР будет располагаться гинекологическое отделение с операционным блоком, где будут проводиться современные операции с применением эндоскопической техники. В нем разместятся лаборатории, которых ранее не было в лечебном учреждении: бактериологическая серологическая лаборатории, ПЦР- лаборатория, предназначенные для выявления болезней женщин и детей на ранних стадиях развития, диагностики инфекционных осложнений беременных.

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