Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поток задержанных "санкционных" грузов в Смоленской области в 2017 году вырос в 1,6 раза

Экономика и бизнес
19 января, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

За год был пресечен ввоз 262 партий запрещенной продукции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поток "санкционных" грузов, ввозимых в Россию из-за рубежа через территорию Смоленской области, в 2017 году вырос в 1,6 раза. За год межведомственные мобильные группы пресекли ввоз 262 партий запрещенной к ввозу в РФ продукции, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Смоленской таможни.

"Смоленские таможенники в составе межведомственных групп и собственными силами выявили и уничтожили в 2017 году 262 партии санкционных товаров, что 1,6 раза больше, чем годом ранее. Общий вес запрещенных к ввозу в РФ в силу введенного продовольственного эмбарго товаров вырос за год более чем в два раза, до 4,6 тыс. тонн", - сказали в таможне.

Как было отмечено, рост количества задержанных и уничтоженных грузов связан как с ростом попыток провоза "санкционки", так и с усилением работы контролирующих ведомств. В регионе увеличено число мобильных групп, отслеживающих перемещение санкционных товаров.

"Группы стали использовать более эффективные методы работы - санкционные грузы выявляются не только вдоль линии границы, но и в глубине региона - на автостоянках, на автомобильных трассах", - сказали в ведомстве.

Таможенники отметили, что пропорционально росту попыток провоза санкционных товаров выросло и число административных дел - в прошлом году в регионе было составлено 217 административных протоколов против 84 аналогичных дел в 2016 году. С нарушителей было взыскано 7,4 млн рублей. Дважды за ввоз санкционных грузов возбуждались уголовные дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Смоленская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
5
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
6
Уголовные дела в отношении мэров российских городов. Досье
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама