Поток задержанных "санкционных" грузов в Смоленской области в 2017 году вырос в 1,6 раза

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поток "санкционных" грузов, ввозимых в Россию из-за рубежа через территорию Смоленской области, в 2017 году вырос в 1,6 раза. За год межведомственные мобильные группы пресекли ввоз 262 партий запрещенной к ввозу в РФ продукции, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Смоленской таможни.

"Смоленские таможенники в составе межведомственных групп и собственными силами выявили и уничтожили в 2017 году 262 партии санкционных товаров, что 1,6 раза больше, чем годом ранее. Общий вес запрещенных к ввозу в РФ в силу введенного продовольственного эмбарго товаров вырос за год более чем в два раза, до 4,6 тыс. тонн", - сказали в таможне.

Как было отмечено, рост количества задержанных и уничтоженных грузов связан как с ростом попыток провоза "санкционки", так и с усилением работы контролирующих ведомств. В регионе увеличено число мобильных групп, отслеживающих перемещение санкционных товаров.

"Группы стали использовать более эффективные методы работы - санкционные грузы выявляются не только вдоль линии границы, но и в глубине региона - на автостоянках, на автомобильных трассах", - сказали в ведомстве.

Таможенники отметили, что пропорционально росту попыток провоза санкционных товаров выросло и число административных дел - в прошлом году в регионе было составлено 217 административных протоколов против 84 аналогичных дел в 2016 году. С нарушителей было взыскано 7,4 млн рублей. Дважды за ввоз санкционных грузов возбуждались уголовные дела.