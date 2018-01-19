Глава Еврокомиссии примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2018 году. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Брюссель представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер принял решение лично принять участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Это решение принято, поскольку Европа станет одной из центральных тем этого форума в 2018 году", - отметила она.

В прошлом году в форуме в Давосе приняли участие 13 членов Еврокомиссии, исключая Юнкера, после чего глава ЕК выступил с критикой своих подчиненных за "участие в форуме чрезмерного числа еврокомиссаров", что ведет к чрезмерным расходам европейских бюджетных средств. В этой связи Мина Андреева подчеркнула, что в этом году ЕК на 60% сократит свою делегацию в Давосе, куда помимо самого Юнкера поедут только пять европейских комиссаров.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января.