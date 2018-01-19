Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калининградские рыбаки увеличили промысел рыбы в Атлантике на 20%

Экономика и бизнес
19 января, 15:22 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, января. /ТАСС

Руководитель областного агентства по рыболовству отметил также рост уловов на прибрежном промысле в Балтийском море

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Рыбаки Калининградской области в 2017 году добыли в Атлантическом океане 210 тыс. тонн рыбы, увеличив объем промысла на 20% по сравнению с 2016 годом, когда в океане ими было добыто 175 тыс. тонн. Об этом сообщил в пятницу руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Михалевич.

"По итогам 2017 года мы получили достаточно хорошие результаты, как и планировали. 210 тыс. тонн рыбы выловлено в Атлантическом океане, а годом ранее было 175 тыс. тонн. Прирост существенный - на 20%", - приводит его слова пресс-служба областного правительства.

Михалевич также отметил рост уловов на прибрежном промысле в Балтийском море. По его словам, объем вылова в море увеличился на 2 тыс. тонн по сравнению с предыдущим периодом и достиг 75 тыс. тонн. "В общем за последние годы это лучший результат калининградских рыбаков на промысле", - отметил чиновник.

Михалевич также обратил внимание на рост в переработке рыбы и в частности в производстве шпротных консервов, выросшем за последние годы почти в три раза. "Шпротная программа", которую мы запустили в 2015 году, сегодня показывает результаты. Если ранее в области в среднем производилось 15-18 млн банок шпротных консервов, то, по предварительным итогам 2017 года, выпуск составил около 48 млн банок. Таким образом, по объему производства шпрот у региона первое место в России", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
5
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
6
Уголовные дела в отношении мэров российских городов. Досье
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама