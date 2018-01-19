Калининградские рыбаки увеличили промысел рыбы в Атлантике на 20%

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Рыбаки Калининградской области в 2017 году добыли в Атлантическом океане 210 тыс. тонн рыбы, увеличив объем промысла на 20% по сравнению с 2016 годом, когда в океане ими было добыто 175 тыс. тонн. Об этом сообщил в пятницу руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Михалевич.

"По итогам 2017 года мы получили достаточно хорошие результаты, как и планировали. 210 тыс. тонн рыбы выловлено в Атлантическом океане, а годом ранее было 175 тыс. тонн. Прирост существенный - на 20%", - приводит его слова пресс-служба областного правительства.

Михалевич также отметил рост уловов на прибрежном промысле в Балтийском море. По его словам, объем вылова в море увеличился на 2 тыс. тонн по сравнению с предыдущим периодом и достиг 75 тыс. тонн. "В общем за последние годы это лучший результат калининградских рыбаков на промысле", - отметил чиновник.

Михалевич также обратил внимание на рост в переработке рыбы и в частности в производстве шпротных консервов, выросшем за последние годы почти в три раза. "Шпротная программа", которую мы запустили в 2015 году, сегодня показывает результаты. Если ранее в области в среднем производилось 15-18 млн банок шпротных консервов, то, по предварительным итогам 2017 года, выпуск составил около 48 млн банок. Таким образом, по объему производства шпрот у региона первое место в России", - сказал он.