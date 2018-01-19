Производители хлеба в Оренбургской области объединились в Гильдию пекарей и кондитеров

ОРЕНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Гильдия пекарей и кондитеров Оренбургской области объединила около 30 производителей хлеба и хлебобулочных изделий, сообщил в пятницу президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

"Тот факт, что 28 производителей Оренбуржья в едином порыве решили объединиться, говорит о том, что есть общие проблемы и задачи, среди которых реализация продукции. Речь идет не только об увеличении объемов, но и о расширении ассортимента", - сказал он на торжественном собрании учредителей оренбургской гильдии.

В рамках мероприятия прошла выставка с дегустацией "Оренбуржье - хлебный край", подготовленная областным оренбургским Облпотребсоюзом, который инициировал объединение производителей в гильдию. На выставке участников познакомили с широким ассортиментом продукции местных хлебопекарных и кондитерских изделий, среди которых были традиционные караваи, хлеб в виде автомобиля, рога и разные пироги и сладости.

"Хлебопечение является социально-значимым направлением агропромышленного комплекса. Сегодня в области работают более 150 предприятий по производству хлебобулочных изделий и около 50 производителей кондитерских изделий. Все бюджетные организации - школы, больницы, детские сады на 100% обеспечены хлебом и хлебобулочными изделиями местного производства", - сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов.

Оренбургская область по уровню развития хлебопечения находится на 11 месте в РФ.

Российская Гильдия пекарей и кондитеров - это объединение пекарей и кондитеров России, созданное в целях защиты профессиональных и экономических интересов предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего хлебопечения и кондитерского производства.