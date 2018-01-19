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Путин обсудит с Мантуровым работу Минпромторга в 2017 году

Экономика и бизнес
19 января, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

В ходе совещания будет проведена сверка основных показателей по сфере деятельности министерства

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с главой Минпромторга Денисом Мантуровым основные показатели работы министерства в 2017 году.

"В течение дня у президента запланировано несколько рабочих встреч, одна из них будет с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, "президент планирует в ходе совещания сверку основных показателей по сфере деятельности этого важнейшего министерства по 2017 году". "Цифры хотя и предварительные, но министерство ведет работу по наиболее важным отраслям нашей экономики, поэтому президент традиционно отдает приоритет этим вопросам", - отметил представитель Кремля.

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