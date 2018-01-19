В "Роснано" привлекли около 28 млрд рублей частных инвестиций в 2017 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" в течение 2017 года привлекла в наноиндустрию порядка 28 млрд рублей негосударственных внешних инвестиций, общий объем привлеченных инвестиций на конец года составил 48 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

По его словам, стратегия "Роснано" предусматривает достижение показателя в 150 млрд рублей привлеченных инвестиций к 2020 году.

"Мы начали по-настоящему привлекать инвестиции в наши фонды. На 1 января прошлого года мы привлекли 20 млрд рублей, а на 31 декабря совокупный объем привлеченных инвестиций составил 48 млрд рублей", - сказал он. Чубайс уверен, что это очень хорошая динамика. "Такие цифры говорят о том, что "Роснано" удается привлечь инвестиции в российские инновации", - отметил он.

Ранее глава "Роснано2 прогнозировал, что на конец 2017 года общий объем привлеченных госкорпорацией частных инвестиций превысит 40 млрд рублей и приблизится к 50 млрд руб.

По словам Чубайса, доходы госкорпорации "Роснано" от продажи долей в ранее проинвестированных проектах в 2018 году могут вырасти почти на 30%.

"По 2018 году мы ожидаем, что у нас объем доходов от выходов возрастет примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, потому что мы завершаем первую инвестиционную фазу", - рассказал он.

К концу прошлого года госкорпорация "Роснано" вышла из 35 проектов, рассказал Чубайс. "Совокупный объем того, что мы заработали по всем этим проектам, превысили совокупный объем вложений в эти проекты. Все это означает, что мы все больше и больше разворачиваемся в положительный результат в целом для нашего инвестора, то есть для государства", - сказал он.

Сколько именно госкорпорация получила от выходов из проектов в 2017 году, он не уточнил. В феврале прошлого года Чубайс говорил, что в 2015 году "Роснано" заработала на выходах 8-9 млрд рублей, в 2016 году - 19 млрд рублей, а в 2017 году может заработать более 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что основной объем выходов "Роснано" из проектов придется на 2017-2019 годы.

Чубайс не стал оценивать выручку и прибыль за 2017 год, поскольку годовая отчетность еще не согласована аудиторами. Также он не стал давать прогноз по финансовым показателям госкорпорации на 2018 год. "Мы ожидаем, что у нас в 2018 году появятся новые вводы. Более 100 построенных заводов - это целевая задача текущего 2018 года", - отметил он.