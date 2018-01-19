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Чубайс: "Роснано" может создать новый фонд с партнерами из Китая в течение месяца

Экономика и бизнес
19 января, 16:15 UTC+3

Председатель правления "Роснано" добавил, что в настоящее время обсуждается возможность создания шести или семи фондов с партнерами из разных стран

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" может создать новый фонд с партнерами из Китая в течение месяца, рассказал в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели, максимум месяц, фонд будет официально юридически зарегистрирован", - сказал он. Подготовкой документов по созданию фонда с партнерами из Китая занималась команда американского филиала "Роснано", они же будут участвовать в управлении фондом после его создания.

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В то же время Чубайс отметил, что видит влияние геополитических факторов на деятельность филиала "Роснано" в США - компании Rusnano USA. "Мы, конечно, не в безвоздушном пространстве живем. И в России, и в Америке мы чувствуем на себе общеполитическую атмосферу и, в том числе, наш филиал в Силиконовой долине", - отметил он.

Однако, по мнению Чубайса, команда филиала "Роснано" в Америке обладает очень серьезной компетенцией в понимании венчурной индустрии. "Эта компетенция по нашему поручению была преобразована в один важнейший результат - они научились привлекать живые деньги в новые фонды", - отметил он.

По словам Чубайса, госкорпорация "Роснано" в настоящее время обсуждает возможность создания шести-семи фондов с партнерами из разных стран.

"У нас сейчас идет обсуждение примерно по шести-семи фондам. Жизнь нас учит тому, что из примерно пяти реально создается один. Существует некая воронка фондов: на ранней стадии, совсем ранней - 20, на стадии проработки - 10, на серьезной стадии - пять, в конечной стадии - два-три. Примерно в этой воронке мы и движемся, и последовательно ее пополняем", - сказал Чубайс.

По его словам, обсуждение создания фонда с партнерами из Ирана находится "на зрелой стадии".

"У нас есть предварительные договоренности по этому фонду. В Иране не очень просто развивается внутриполитическая ситуация, это не может не влиять на бизнес. На сегодняшний день еще не подписаны окончательно документы, хотя эта сделка со стола и не убрана, она находится в работе", - пояснил Чубайс.

Ранее он говорил о планах подписать документы по созданию нового инвестфонда с партнерами из Ирана осенью 2017 года. "Да, мы запаздываем по срокам. С другой стороны, мы перевыполнили наши собственные планы по объему привлеченных в фонды средств. Нам же важен объем средств, а не штуки фондов", - отметил Чубайс.

Еще один фонд "Роснано" может создать с партнерами из Малайзии. Однако обсуждения по этому фонду находятся на ранней стадии, добавил он.

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