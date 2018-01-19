Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года вырос до $529,1 млрд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года, по оценке Банка России, составил $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня", - говорится в сообщении.