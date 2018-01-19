Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года вырос до $529,1 млрд

Экономика и бизнес
19 января, 16:04 дата обновления: 19 января, 16:18 UTC+3

При этом внешняя задолженность банков уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года, по оценке Банка России, составил $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Смотрите также

В Минфине РФ заявили о возможности маневра по внешнему долгу в случае новых санкций США

"Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Управляющий совет школы в Бурятии: напавший на учеников ранее не вызывал опасений
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
5
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
6
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама