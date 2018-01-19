Мантуров доложил Путину о реализации за два года 780 проектов из плана импортозамещения

НОВО-ОГАРЕВО, 19 января. /ТАСС/. В России в течение двух лет планируется реализовать 780 проектов, включенных в план импортозамещения.

"Мы на сегодняшний день уже запустили производство и поставку, в том числе на экспорт, конкурентоспособной продукции по 350 проектам, и в течение двух лет мы завершим еще 780 проектов, которые были включены в план импортозамещения", - доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту России Владимиру Путину.

По его словам, 35 производств в стране уже работают благодаря поддержке Фонда развития промышленности. "Всего с момента принятия вами решения о создании фонда поддержано 268 проектов, - заявил министр. - Общая сумма, объем инвестиций составил 250 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на льготные займы Фонда развития промышленности". Мантуров отметил, что в регионах зарегистрировано уже 40 таких фондов с общим объемом капитала на 2018 год более 5 млрд рублей. "При этом все фонды работают по стандартам федерального фонда, и в основном нацелены на финансирование проектов малого и среднего бизнеса, - подчеркнул он. - Мы, таким образом, обеспечиваем проникновение именно в малый и средний сектор". "Нам достаточно сложно с федерального уровня финансировать проекты в 20-50 млн, за счет того, что 70% мы автоматом будем софинансировать из федерального фонда, а 30 [%] будут предоставлять регионы, мы обеспечим стабильное развитие этого направления", - уверен глава Минпромторга.

Мантуров отметил рост внутренней торговли в 2017 году на 1%. "Если вспомнить сильное падение 2015 года, это минус 10%, и сохранявшееся падение в 2016 году, на 4,6%, - это важнейший сектор экономики, это почти 15% ВВП, поэтому это дает хороший прирост в целом по результатам экономики", - заявил он.

По словам Мантурова, прирост несырьевого экспорта составил 19% в 2017 году - впервые за 10 лет. "Мы рассчитывали на 7%, исходя из принятой программы, поддержанной правительством, по развитию экспорта - за счет компенсации затрат экспортерам по логистике, омологации, сертификации продукции", - напомнил министр. "Рассчитываем, что в этом году при сохранении положительной динамики и, в том числе, инвестиционной активности продолжим положительно", - подчеркнул он.

Мантуров положительно ответил на вопрос Путина о том, обеспечивается ли наполнение Фонда развития промышленности. "В декабре Минфин нам досрочно довел 16,8 млрд рублей", - отметил он.

Мантуров также рассказал. что автопром, сельхозмашиностроение и транспортное машиностроение среди всех отраслей промышленности добились наиболее высоких темпов роста.

"Самых высоких темпов добились три отрасли: это автопром, сельхозмашиностроение и транспортное машиностроение. Это те отрасли, куда в последние несколько лет государство вкладывало существенные объемы средств". - сказал он президенту.

Мантуров отметил, что такие отрасли как авиапром, химический комплекс, лесоперерабатывающая и легкая промышленность показали по итогам 2017 года рост от 4 до 8%.

Министр добавил, что все отрасли промышленности, за исключением металлургии, находятся в положительной зоне, 1-процентный рост по итогам 2017 года может показать и обрабатывающий сектор промышленности.

"Хотел бы доложить о результатах работы в обрабатывающих секторах промышленности. В целом эта отрасль восстанавливается после кризиса 2014-2015 годов, и за прошлый год по обработке у нас может получиться плюс 1%. Практически все направления, все секторы, находятся в положительной зоне, за исключением металлургии", - сказал он.